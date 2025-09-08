«الأبيض» يختتم معسكر دبي بالفوز على البحرين بهدف بيريرا



اختتم منتخبنا الوطني معسكره الداخلي في دبي بفوز معنوي ثانٍ مهم على ضيفه المنتخب البحريني بهدف دون مقابل سجله لوان بيريرا في الدقيقة 24 من عمر المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب استاد زعبيل، ضمن تحضيرات «الأبيض» لمواجهة منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر 2025، ضمن المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي الذي تستضيفه قطر، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



حفل الشوط الأول بالندية من المنتخبين، واستلم لوان بيريرا، الكرة خلف مدافعي البحرين، وانفرد ولعب الكرة من فوق الحارس إبراهيم لطف الله في الدقيقة 13، وردت كرته من القائم وأبعدها المدافع، ثم أطلق الحكم صافرته معلناً حالة تسلل ضد لاعب منتخبنا الوطني، وكرر بيريرا الانطلاقة نفسها في الدقيقة 24، واستلم الكرة بتمريرة من نيكولاس خيمينيز، ولعبها من فوق الحارس مسجلاً هدفاً سليماً هذه المرة.



وهدأ الأداء في الدقائق التالية مع تأثر اللاعبين بحالة الطقس، وحافظ «الأبيض» على تفوقه والتزامه الدفاعي، مع بعض محاولات لبناء هجمات مرتدة لم يكتب لها النجاح، وفي المقابل لم تكن للبحرين سوى لقطة تألق فيها خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا، في إبعاد أخطر فرص «الأحمر» في الدقيقة 44.



تواصل الأداء بالمستوى نفسه في الشوط الثاني، وأجرى مدرب منتخبنا أولاريو كوزمين عدداً من التغييرات، أهمها الدفع باللاعب محمد عوض الله، في ظهوره الأول بقميص منتخبنا الوطني في الدقيقة 62، وتوالت هجمات «الأبيض» في الدقائق الأخيرة، ولكن افتقد لاعبونا اللمسة الأخيرة في منطقة جزاء المنتخب البحريني، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية بفوز منتخبنا بمباراته الودية الثانية، بعد فوزه على المنتخب السوري 3-1 في المباراة الودية الأولى الخميس الماضي، بينما سبق وتعادل المنتخب البحريني ونظيره المنتخب القطري 2-2 ودياً الأربعاء الماضي.