الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى للميني فوتبول 2026



اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة استضافة دولة الإمارات للنسخة الأولى من البطولة العربية لـ«الميني فوتبول» خلال أبريل 2026، ودورة تطوير الحكام في ديسمبر المقبل إلى جانب تنظيم دورات مماثلة في كل من الكويت وليبيا العام المقبل علاوة على إنشاء موقع إلكتروني للاتحاد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للاتحاد أمس برئاسة سعيد العاجل، عبر تقنية «الاتصال المرئي»، بحضور أشرف بن صالحة ممثل الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد العربي، وعادل صليبيخ نائب الرئيس عن قارة آسيا، وطارق زكريا نائب الرئيس عن قارة أفريقيا، والأعضاء عبدالحي علي، ويعقوب الدو، ومحمد بن عبدالله، ومفتاح محمد، ويعقوب الدشتي.



وتم استعراض التوجهات الاستراتيجية للاتحاد، ومخاطبة اتحاد الاتحادات العربية والتنسيق مع الاتحادين الأفريقي والآسيوي، وخطة العمل المرحلية لتعزيز القاعدة التأسيسية للعبة، وتوسيع دائرة المشاركة من خلال البطولات المحلية والإقليمية، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية للحكام والمدربين واللاعبين، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي.



وأكد العاجل أن المشاركة الإيجابية في الاجتماع الأول، تجسد القيمة الكبيرة لهذا الكيان العربي الجديد، وتسهم في تحقيق أهدافه، للارتقاء باللعبة، وتطوير القدرات التنافسية للمنتخبات العربية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات واللقاءات لدعم نجاح الخطط والبرامج الاستراتيجية.