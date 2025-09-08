منتخب مصر يرفض ودية البرازيل ويستعد لكأس أمم أفريقيا بمواجهات قارية

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خوض مباراة ودية أمام منتخب البرازيل، وذلك ضمن برنامج التحضيرات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب ما بين 21 ديسمبر المقبل و18 يناير 2026.

وأوقعت قرعة البطولة «الفراعنة» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنغولا، وهو ما جعل المدير الفني يفضل مواجهة منتخبات أفريقية في الفترة المقبلة لزيادة الانسجام مع طبيعة المنافسة.

وكشفت تقارير صحفية، أن العرض الخاص بمواجهة البرازيل كان مطروحاً بالفعل، لكن حسام حسن رفضه بشكل قاطع، مفضلاً ترتيب مباريات ودية أمام منتخبات من القارة السمراء.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري مباراة أمام مالي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

في المقابل، يواصل منتخب الفراعنة استعداداته لمباراة مصيرية أمام بوركينا فاسو، غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والفوز في هذه المواجهة سيعيد مصر إلى المونديال بعد غياب استمر 8 سنوات، ويمنحها فرصة تسجيل المشاركة الرابعة في تاريخها بالبطولة العالمية.