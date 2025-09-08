دواء لعلاج تساقط الشعر يتسبب في إيقاف لاعب بالدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف يراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بيلباو الإسباني، لمدة عشرة أشهر، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في اختبار المنشطات.

وتعود الواقعة إلى الأول من مايو الماضي، حين خضع ألفاريز لفحص روتيني عقب إحدى مباريات الدوري الأوروبي، وأظهرت النتائج وجود مادة «الكانرينون» المدرجة في الفئة S5 الخاصة بمدرات البول ومواد التغطية، ضمن لائحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

وأرجع اللاعب الأمر إلى تناوله دواءً مخصصاً لعلاج تساقط الشعر، من دون علمه بأنه يحتوي على المادة المحظورة، وهو ما لم يشفع له أمام لجان الانضباط التي اعتمدت العقوبة الرسمية.

وبذلك، يغيب ألفاريز عن الملاعب حتى صيف 2026، في ضربة قوية لمسيرته مع بيلباو ومساعي فريقه في البطولات المحلية والأوروبية.