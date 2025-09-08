«رميات التماس» سبيل توخيل لتأهل إنجلترا لكأس العالم

وضع توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا خططا لدمج المزيد من رميات التماس الطويلة والتمريرات الطويلة في طريقة لعب فريقه قبل كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وحققت إنجلترا انتصارها الرابع على التوالي في المجموعة 11 يوم السبت الماضي بفوزها 2-صفر على أندورا لكنها واجهت صعوبة في اختراق دفاع الفريق الزائر والمصنف 174 عالميا في استاد فيلا بارك في أداء بعيد كل البعد عن السلاسة.

وتقدم صاحب الأرض في الشوط الأول بهدف عكسي واضطر للانتظار حتى الدقيقة 67 ليضاعف النتيجة بضربة رأس من ديكلان رايس.

وأشار توخيل إلى عودة الأساليب القديمة عندما أعلن تشكيلته الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الألماني، الذي تولى المسؤولية خلفا لجاريث ساوثجيت في أكتوبر تشرين الماضي، للصحفيين "أخبرتكم: رمية التماس الطويلة عادت. لكن ليس لدينا متسع من الوقت.

"لكن بمجرد وصولنا إلى كأس العالم، فإن كل هذه الأشياء مهمة، لذلك سوف نتحدث أيضا عن رميات التماس الطويلة، وسنتحدث عن الركلات الطويلة من حارس المرمى وليس فقط اللعب القصير.

"لكن لا يمكننا أن نخصص أربعة أيام من التدريب لكل شيء. لكن هذه الأمور ستكون مهمة".

وتواجه إنجلترا منتخب صربيا في بلجراد غدا الثلاثاء.