حافلة النرويج تتسبب في إصابة هالاند

احتاج النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تقطيب جرح أسفل فمه بعدما اصطدم بحافلة منتخب بلاده لكرة القدم.

وجاءت تلك الإصابة الطفيفة والغريبة لهداف مانشستر سيتي، إبان استعداد النرويج لمواجهة مولدوفا مساء يوم غد الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان هالاند قد أحرز الهدف الوحيد في فوز النرويج وديا على فنلندا 1 / صفر، يوم الخميس الماضي.

لكن هالاند الذي تواجد رفقة منتخب بلاده في أوسلو (النرويج)، بفندق الإقامة استعدادا للمباراة القادمة، تعرض لإصابة في الوجه.

وأثناء وقوف اللاعب على الرصيف انتظارا للحافلة كان يعد حقائبه ولم ينتبه لباب حافلة المنتخب وهو يفتح ليصطدم بوجهه ويتسبب في هذه الإصابة أسفل الفم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن هالاند أنه بدا منزعجا للغاية من هذه الإصابة المؤلمة.

لكن سرعان ما تم علاج الجرح، بواسطة طبيب المنتخب، وكذلك مدير الأمن جير إليفسين، بعدما أدخلوا اللاعب إلى داخل الفندق لتلقي العلاج.

وظهر هالاند يقطر دما من أسفل فمه بعد هذا الجرح الذي تعرض له

ونشر هالاند لاحقا صورة ذاتية يظهر فيها الجرح بوجهه، بعد إجراء تقطيب له

وقال مهاجم مانشستر سيتي مخاطبا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعرضت لصدمة من باب الحافلة، وتم عمل 3 تقطيبات".

لكن أحد المشجعين علق ساخرا أنه تعرض للكمة من أحد زملائه

ودفع ذلك بعض المشجعين للزج باسم زميله في المنتخب مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أن يكون هو من اعتدى عليه، ليرد هالاند مازحا "نعم هذا صحيح".

ويتقابل أرسنال مع مانشستر سيتي يوم 21 سبتمبر/أيلول الحالي في مواجهة جديدة بين الفريقين الذين كانت نتائج مواجهاتهما متقاربة للغاية في السنوات الأخيرة.