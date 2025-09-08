بعد فترة مليئة بالإصابات.. ريال مدريد يستعيد جهود ألابا

رفع النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، راية التحدي، من أجل العودة والمشاركة مع فريقه بعد فترة من الإصابات عطلت مسيرته.

ويقول ألابا الذي عانى من إصابات على مدى موسمين، ولم يشارك بعد مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم: "هدفي في ريال مدريد هو أن ألعب"

وبعد مشاركته لمدة 70 دقيقة مع المنتخب الوطني ضد قبرص (1 / صفر)، قال ألابا عن حالته: "لقد أحرزت تقدما كبيرا مؤخرا"، ووجه المدافع الدولي رسالة إلى مدربه تشابي ألونسو، مطالبا إياه بأن يثق فيه: "سترى كيف سوف أدى بشكل جيد، في المباريات القليلة المقبلة".

وإذا كان ألابا قد ضمن مكانه في منتخب بلاده، فإن الأمر سيكون صعبا في مدريد، كي يعود نفس اللاعب السريع الذي يعتمد عليه مثلما كان في أول موسمين له.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ألابا أمضى وقتا عصيبا في مدريد، فبعدما لعب أساسيا في أول موسمين، تعرض في ديسمبر/كانون الأول 2023 لإصابة في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

ورغم عودته بعد 13 شهرا من الغياب، فإن الإصابات كانت تلاحقه حتى هذا الصيف، حين انضم إلى الفريق، ويترك آثار المعاناة السابقة، التي أبعدته عن الملاعب.

وبالنسبة لألابا توقف الزمن لكن ليس بالنسبة لريال مدريد، الذي اضطر بحكم الحاجة، إلى تعزيز مركز الدفاع بالتعاقد مع الإسباني هويسن من بورنموث الإنجليزي، لتتقلص فرص مشاركة ألابا.