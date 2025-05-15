صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة المختصرة المكوّنة من ثمانية لاعبين لجائزة "لاعب الموسم" لموسم 2024/2025.

وقد هيمن ليفربول، بطل الدوري هذا الموسم، على القائمة بثلاثة لاعبين هم: محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ورايان جرافنبيرخ، ليشكّل بذلك أكبر تمثيل من نادٍ واحد في القائمة، وفقا لصحيفة The Independent.

وينضم إليهم من نوتنغهام فورست الثنائي مورغان غيبس-وايت وكريس وود، اللذان تألقا هذا الموسم مع الفريق الذي شكّل مفاجأة الدوري.

كما ضمّت القائمة مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك، وجناح برينتفورد برايان مبويمو، في حين لم يحصل أرسنال، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، إلا على مرشح وحيد هو لاعب الوسط ديكلان رايس.

ومن المنتظر أن يكون محمد صلاح الأوفر حظا لنيل الجائزة، إذ يتفوق على أقرب منافسيه بـ5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وقد ساهم حتى الآن في 46 هدفا خلال 36 مباراة، وهو على بُعد مساهمة واحدة (هدف أو تمريرة حاسمة) من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في موسم واحد، وهو رقم مشترك بين آلان شيرر وآندي كول، وكلاهما سجله خلال مواسم كانت تتألف من 42 مباراة.

إيساك، وود، ومبويمو هم أيضا ضمن قائمة أكثر 5 هدافين في الدوري هذا الموسم، في حين غاب مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين، عن الترشيحات بشكل مفاجئ.

وسيكون أمام الجماهير حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت بريطانيا يوم الإثنين 19 مايو للتصويت على الفائز عبر موقع EA Sports.

بعد ذلك، سيتم جمع نتائج تصويت الجماهير مع تصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز النهائي، الذي سيُعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن محمد صلاح، فاز مؤخراً بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا لعام 2025، المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين.

ونال صلاح نسبة أصوات بلغت 90% من إجمالي الأصوات الّتي أدلى بها 918 عضواً مؤهلاً في عام 2025، محققاً النجم البالغ من العمر 32 عاماً بذلك أعلى نسبة أصوات في هذا القرن.

وسبق وأن حصل محمد صلاح على هذه الجائزة في عامي 2018 و2022، ليكون من أكثر اللاعبين ظفراً بها بالتساوي مع اللاعب الفرنسي السابق تييري هنري.