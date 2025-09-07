منافسة شرسة على جائزة الأفضل في أغسطس بدوري المحترفين



أعلنت رابطة المحترفين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أغسطس 2025، لفئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري. ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين، هم: لابا كودجو مهاجم العين، وفراس بالعربي لاعب الشارقة، وزايد الزعابي لاعب النصر، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان، وبيدرو ماليرو لاعب الوصل.



فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، 3 لاعبين، هم: أحمد شامبيه حارس النصر، وزايد الحمادي حارس الوحدة، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي. وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس 2025، كل من: سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر، وفلاديمير إيفيتش مدرب العين، وخوسيه مورايس مدرب الوحدة.



وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من اليوم الأحد، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، وتُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.