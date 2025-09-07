قميص كفر البطيخ.. «ترند» يشعل أجواء الكرة المصرية



عقب فوز المنتخب المصري على منتخب أثيوبيا بهدفين نظيفين أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو ثاني الترتيب، وهو ما يعني تأهل «الفراعنة» رسمياً إلى المونديال إذا ما فاز في الجولة المقبلة على منافسه المباشر المنتخب البوركينابي، عقب اللقاء، توقع المصريون أن يصبح «الترند» هو حلم المونديال للمرة الرابعة، قبل أن يقرر نادي كفر البطيخ، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري المصري.

خطف الأضواء والتربع على عرش «الترند» بعدما آثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن القميص الجديد الذي سيخوض به منافسات موسمه المقبل في الدرجة الثالثة، وهو تصميم مستوحى بشكل كامل من فاكهة «البطيخ»، وجاء القميص باللون الأحمر البطيخي، مزيناً بنقاط سوداء تُحاكي بذور البطيخ، فيما جاءت الأكمام قصيرة باللون الأخضر لتُجسد المنظومة «شكل البطيخة»، في تصميم غير تقليدي ومبتكر، مستوحي تصميمه من فاكهة كما هو اسم القرية المصرية.



فكرة القميص جاءت الموسم الماضي بعد مشاهدتها في نادي فلسطيني خاص ببلدة على نفس اسم القرية المصرية «كفر البطيخ»، قبل أن يتم تنفيذها الموسم الحالي 2025 - 2026، خاصة وأن الفريق كان ضمن أندية الدرجة الرابعة قبل أن ينجح في الصعود للدرجة الثالثة ولربما يسهم القميص الجديد بشكل «البطيخ» في التأهل مستقبلاً للدرجة الثانية ومن ثم الأولى وتحقيق الحلم واللعب مع الكبار في الدوري الممتاز.