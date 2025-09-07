تجربة أخيرة غداً قبل الملحق الآسيوي.. «الأبيض» يختتم معسكره بلقاء البحرين ودياً في زعبيل



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع ضيفه المنتخب البحريني على ملعب استاد زعبيل في الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الإثنين، في ختام معسكره الداخلي المغلق في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، والذي انطلق تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين يوم 25 أغسطس الماضي، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر ويلتقي خلاله منتخبنا مع منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.



ويتوقع حسب تصريحات كوزمين، عقب الفوز على المنتخب السوري ودياً بنتيجة 3-1، على نفس الملعب الخميس الماضي، أن يتم البدء بتشكيلة مغايرة لتشكيلة البداية أمام المنتخب السوري، بهدف تجربة الجهاز الفني للمنتخب لأكثر من طريقة لعب، مع رؤية شاملة لجميع عناصر المنتخب، تمهيداً للاستقرار على القائمة المختارة مستقبلاً، لخوض مباراتي الملحق الآسيوي، والذي سيكون الفرصة الأخيرة أمام «الأبيض» للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ستكون مباراة منتخبنا والبحرين الودية الرابعة لـ«الأبيض»، بعدما سبق أن أقام منتخبنا معسكراً خارجياً في النمسا بمشاركة 27 لاعباً من 25 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، وفاز خلاله على فريقي برافو السلوفيني 2-1، وليتشي الإيطالي 3-1، ثم فاز على سوريا الخميس الماضي، مع العلم أنه انتظم في تدريبات «الأبيض» 27 لاعباً عقب لقاء المنتخب السوري، بعدما سمح للحارس حمد المقبالي، بالانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي المشارك في تصفيات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام مبارياتها في استاد آل نهيان خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة منتخبنا الوطني الأولمبي، ومنتخبات إيران وهونغ كونغ وغوام.



تضم قائمة منتخبنا الوطني الأول اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم ايريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو اوليفيرا، الفارو دي اوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبدالباسط ومحمد عوض الله.