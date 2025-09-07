توخيل يوجه رسالة إلى لاعبي إنجلترا قبل مواجهة صربيا

حث توماس توخيل مدرب إنجلترا فريقه على تقديم أداء مميز خلال مباراته أمام صربيا التي تمتاز بدفاع قوي وأسلوب لعب مباشر يوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في بلجراد.

وجاءت تصريحات توخيل بعد تقديم فريقه أداء متواضعا خلال الفوز 2-صفر على أندورا أمس السبت.

واجهت إنجلترا صعوبات أمام الإمارة الصغيرة، التي تقبع خلفها بواقع 170 مركزا في الترتيب العالمي، في ملعب فيلا بارك إذ عززت ضربة رأس من ديكلان رايس النتيجة بعد هدف عكسي سجله كريستيان جارسيا جونزاليس.

وأقر توخيل بأن فريقه، وصيف بطل أوروبا 2024، يجب أن يكثف جهوده أمام صربيا.

وقال للصحفيين السبت "سنحاول إثبات جدارتنا والفوز وتقديم الأداء القوي في المباراة القادمة والتحلي بالصلابة في جميع الأحوال".

وأضاف "نتوقع أن يكون الملعب والجمهور حماسيا جدا. نرجو ربما، نعم، التأقلم مع الأجواء. لا نعرف شكل أرضية الملعب. لن نختلق أعذارا". وتابع "ثم أننا نواجه فريقا قويا بدنيا. سيهاجموننا رجلا لرجل. هذا ما نراه حتى الآن".

وأردف "لديهم خط هجوم رفيع المستوى، (يضم) نخبة من اللاعبين الدوليين، لذا يلعبون بأسلوب مباشر جدا، وعلينا أن نواكب هذه الطريقة ونتكيف مع الظروف ونواجه المنافس ثم نثبت أننا مجموعة قوية ونسير في الاتجاه الصحيح".

ورغم الأداء غير المقنع أمام أندورا، لا تزال إنجلترا تتصدر المجموعة 11 من تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة جمعتها من أربع مباريات في سعيها للتأهل لنهائيات العام المقبل.

وتحتل صربيا المركز الثاني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.