قرار جديد من ناجلزمان بعد خسارة ألمانيا أمام سلوفاكيا

قال يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا إنه سيجري تغييرات كبيرة على التشكيلة الأحد أمام أيرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد خسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا يوم الخميس الماضي.

وتجرع بطل العالم أربع مرات أول هزيمة خارج أرضه في تصفيات كأس العالم بالخسارة 2-صفر أمام سلوفاكيا في براتيسلافا في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة 2026.

وقال ناجلزمان، الذي شاهد فريقه يتكبد خسارته الثالثة تواليا بعد هزيمتيه بدوري الأمم أمام البرتغال وفرنسا في يونيو حزيران، إن النهج الرئيسي للفريق لن يتغير لكن التشكيلة ستشهد تغييرات أمام أيرلندا الشمالية.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي "أجرينا بعض المناقشات مع اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "أوضحنا بعض الأمور داخليا أيضا، ودرسنا ما يمكن توقعه وخرجنا ببعض الأفكار عن مباراة الغد.

"نهج الفريق لن يتغير كلية لكن ستكون هناك تغييرات على مستوى اللاعبين. علينا أن نقدم مباراة أفضل".

ويعد المنتخب الألماني من أبرز المرشحين لصدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا لوكسمبورج، لكنه لن يتحمل استمرار النتائج السلبية.

وقال ناجلزمان "كمدرب عليك أن تمنح اللاعبين شيئا يسمح لهم باللعب بحرية أكبر من الناحية النفسية.

"نحن بحاجة إلى لاعبين يطبقون هذه الأفكار. الوقت لا يزال مبكرا للتفكير في التأهل. علينا التركيز على المباراة. ربما يشارك لاعبون قد لا يظهرون في كأس العالم".