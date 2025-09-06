الوحدة يعبر عجمان إلى ربع نهائي كأس المحترفين



انتزع الوحدة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد أن رفض المغادرة مبكراً، وحول تأخره أمام مضيفه عجمان بهدفين دون رد إلى فوز 4-2، في واحدة من أقوى مباريات المنافسة حتى الآن وأكثرها إثارة، أكمل عبرها «العنابي» عقد الفرق المتأهلة، ليواجه خورفكان في ربع النهائي.



بدأت المباراة بحماس كبير عكس رغبة كل فريق في إحراز هدف التقدم، وسط هجوم متبادل مع تفوق واضح لـ «البرتقالي» الذي نجح في بدء التسجيل عن طريق وليد ازور في الدقيقة 20، وأضاف جونيور فليمنغز الهدف الثاني سريعاً بعد دقيقتين فقط، ليعزز تقدم عجمان وتشتعل المواجهة أكثر، وتمكن بعدها الوحدة من تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول الذي حمل توقيع دوسان تادش في الدقيقة 29، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط نشط كل فريق لهز الشباك ولكن دون جدوى.



وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عاد الوحدة إلى اللقاء بقوة عندما أدرك هدف التعادل بواسطة البديل برنارد فولها من أول لمسة له للكرة، ورفع الهدف من معنويات «العنابي» الذي حقق تفوقاً على مضيفه في السيطرة والمبادرة الهجومية حتى نجح في إحراز هدف التقدم الثالث من ركلة جزاء سددها عمر خريبين «ق 60»، وشهدت الدقيقة 82 طرد عبد الله صالح «عجمان»، وفافور أوجبو «الوحدة» بسبب احتكاك دون كرة.



وخلال الدقائق الأخيرة نشط صاحب الأرض في محاولة للتعديل وكان الأكثر فعالية، لكنه تلقى صدمة قوية عندما نجح الوحدة في إحراز الهدف الرابع بواسطة عمر خريبين، في الدقيقة الأولى من الزمن المهدر الذي انتهت عليه تفاصيل المواجهة.