مواجهات نارية في ربع نهائي كأس المحترفين



يشهد الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مواجهات نارية تجمع شباب الأهلي مع النصر، والعين مع الشارقة، والجزيرة مع الوصل، وخورفكان مع الوحدة. وصعد كل من شباب الأهلي والجزيرة، مباشرة إلى الدور ربع النهائي بعد تتويج «الفرسان» بدرع دوري أدنوك للمحترفين، و«فخر أبوظبي» بكأس المحترفين في الموسم الماضي.



بينما تأهلت بقية الأندية إلى دور الثمانية، بعد حسمها لمواجهات الدور الأول، بفوزها بإجمالي لقاءات الذهاب والإياب. وتأهل النصر إلى الدور التالي بفوزه على البطائح 3 - 2، والعين بفوزه على كلباء 3 - 1 بركلات الجزاء، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ولقاء الإياب بالتعادل السلبي، والشارقة بفوزه على دبا 3 - 0، والوصل بتغلبه على الظفرة 9 - 3، والوحدة بتغلبه على عجمان 5 - 3.



وينتظر أن تحدد رابطة المحترفين مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لاحقاً. وتستمر إقامة مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حتى الدور قبل النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة.