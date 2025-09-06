نجوم «الأبيض»: متفائلون بتحقيق حلم الوصول لمونديال 2026



أعرب نجوم منتخبنا الوطني عن تفاؤلهم بقدرة «الأبيض» على اجتياز منتخبي عمان وقطر، يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي، التي تستضيفها قطر، والوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكدوا على أهمية دعم ومساندة الجمهور لهم عندما يلتقون منتخب البحرين مساء بعد غد الاثنين، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، في المواجهة الودية الثانية خلال المعسكر الداخلي لمنتخبنا في دبي، والمستمر في نادي ضباط شرطة دبي، حتى الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما حقق منتخبنا فوزاً معنوياً مهماً على ضيفه المنتخب السوري بنتيجة 3-1، في التجربة الودية الأولى خلال المعسكر الحالي.



وقال ماكنزي هانت لاعب بني ياس: «ظهرنا بشكل جيد في مباراتنا الودية الأولى أمام سوريا، وتنتظرنا تجربة أخرى قوية أمام البحرين، ونتطلع للوجود الجماهيري القوي، والدعم والمساندة، حتى نحقق نتيجة أخرى إيجابية، تسهم في رفع معنويات لاعبي (الأبيض)، مع تحلي الجميع بالروح القتالية العالية، والتفاؤل بإمكانية العبور إلى المونديال المقبل، وكل اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة على تقديم أقصى جهد ممكن، سواء في التدريبات أو المباريات الودية أو الرسمية، وهدفنا يبقى دائماً تحقيق النتائج التي تسعد جمهور الدولة».



بينما قال حمد المقبالي حارس مرمى منتخبنا الوطني: «نحن حريصون على بذل أقصى ما لدينا من جهد، للوصول إلى الهدف والحلم الذي نتطلع إليه، وهو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكذلك الوصول إلى نهائيات كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة، وكل اللاعبين يعيشون حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق الطموح المطلوب، وأنا شخصياً سعيد بثقة الجهازين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، وأدرك وزملائي المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير، ونتطلع إلى قيامهم بدعمنا ومساندتنا، لتحقيق النتائج التي تسعدهم».