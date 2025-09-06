لويس كاسترو يوجه رسالة إلى روضة المنصوري بعد مباراة الوصل والظفرة



انتزعت حكمة الساحة روضة المنصوري إشادة واسعة، بعد إدارتها المميزة لمباراة الوصل والظفرة، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي جرت باستاد زعبيل، مساء الجمعة، وجاءت الإشادة على لسان البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، عندما أثنى على أداء طاقم التحكيم، ذاكراً أنه يريد أن يوجه رسالة شكر خاصة لهم، وقال: «طاقم التحكيم قدم عملاً رائعاً اليوم في المباراة»، في إشارة إلى القرارات الموفقة التي اتخذتها المنصوري خلال مجريات المباراة.



وأثبتت روضة المنصوري كفاءتها، بعدما أدارت اللقاء بثبات وسيطرة كاملة على مجرياته، مستخدمة خبرتها السابقة في اتخاذ القرارات الحاسمة بالوقت المناسب، بعد أن ظلت تحظى ببعض الفرص في المشاركة بمنافسات المحترفين خلال المواسم السابقة، وهو ما ساعد على خروج المباراة بصورة مثالية.



ومنحت حكمة الساحة المتألقة، كل فريق حقه، عبر قرارات سريعة وموفقة وعادلة، كما لجأت إلى إشهار البطاقة الصفراء في مناسبتين فقط، كانتا من نصيب لاعبي الظفرة زكريا أحمد وجوبسون سانتوس.