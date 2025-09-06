نقاش مفتوح في ألمانيا حول تمويل كرة القدم النسائية

انتقد ديرك زينجلر، رئيس نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، بشدة وضع كرة القدم النسائية في ألمانيا قبل ظهور فريق السيدات للنادي في الدوري الألماني الممتاز(بوندسليجا) للمرة الأولى.

وقال زينجلر لصحيفة "تاج شبيجل" اليوم السبت :" نحن نؤدي أقل بكثير من إمكانياتنا في كرة القدم النسائية الألمانية. عندما أرى الموارد المالية المتاحة في كرة القدم الاحترافية للرجال، فإنه لأمر مخز الكم القليل الذي يصل إلى السيدات".

وتمكن فريق يونيون للسيدات من الصعود مرتين متتاليتين ليصل لدوري الدرجة الأولى، حيث يلعب فريق الرجال.

بدأ القسم الاحترافي للسيدات في نادي يونيون قبل عامين، حيث بدأت اللاعبات يحصلن على عقود بدوام كامل وما وصفه زينجلر في ذلك الوقت بـ"رواتب مناسبة".

ويهدف زينجلر الآن لأن تتقاضى اللاعبات رواتب تتراوح بين 30 ألف يورو (35200 دولار) و50 ألف يورو أو أكثر.

وأوضح :"بعكس العديد من الأندية، نرى أن فرقنا المحترفة كقسم واحد. هناك ميزانية واحدة، ونحن كناد قررنا بشكل سياسي كيفية إنفاق الأموال".

وأكد :"ينبغي على الأندية ألا تتحدث عن الاحترافية إذا لم يأخذوا الأمر على محمل الجد. بعض أندية البوندسليجا تصف لاعباتها بالمحترفات لكنها لا تدفع لهن الأجر المناسب وتلعب في ملاعب غير جذابة".

وأشار إلى أن السوق الألمانية يجب أن تنمو حتى يتم تأسيس كرة قدم نسائية محترفة حقيقية.

واختتم تصريحاته قائلا :" هذا ليس الحال في ألمانيا. على العكس، كرة القدم النسائية هنا مقيدة".