إيقاف سواريز 6 مباريات بسبب البصق على مدرب سياتل ساوندرز

تلقى لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لست مباريات بعدما قام بالبصق على مدرب سياتل ساوندرز في نهاية المباراة التي خسرها إنتر ميامي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الدوريات يوم الأحد الماضي.

كما تم إيقاف سيرجيو بوسكيتس وتوماس أفيلس، ثنائي إنتر ميامي، بسبب مشاركتهما في الشجار، إلى جانب ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لفريق ساوندرز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العقوبة تتعلق بمباريات كأس الدوريات، رغم أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم يمكنها فرض عقوبة إضافية.

وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة في بيان أن حكام المباراة هم من أبلغوا عن قيام سواريز بالبصق.

وسيكون اللاعب غير مؤهل للعب في بطولة الموسم المقبل، التي تجمع فرق الدوري الأمريكي الممتاز مع أندية من الدوري المكسيكي الممتاز، وربما يمتد الإيقاف إلى الموسم الذي يليه.

وتم إيقاف بوسكيتس مباراتين، وأفيلس ثلاث مباريات ولينهارت خمس مباريات، بسبب السلوك العنيف.

وأشار البيان إلى أن الأربعة تم تغريمهم ماليا أيضا.