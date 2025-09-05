عبد الله سلطان.. اللاعب الأكبر سناً يظهر في مباريات الموسم الحالي بشعار الظفرة



شهدت مباراة الوصل والظفرة، مساء الجمعة، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشاركة المخضرم عبدالله سلطان، حارس مرمى الظفرة، ليكون اللاعب الأكبر سناً الذي يظهر في مباريات الموسم الحالي، بعمر 39 عاماً، مؤكداً بذلك أن الخبرة والالتزام تمنحان اللاعب عمراً أطول في الملاعب مع القدرة على التألق.



ورغم صعوبة المواجهة أمام فريق قوي بحجم الوصل الذي حقق الفوز 4-2، فإن عبدالله سلطان ظهر بروح عالية وحضور مميز بين الخشبات الثلاث وأنقذ مرماه من عدة أهداف، مقدماً نموذجاً في العطاء والإصرار، ومثبتاً أن عامل السن لم يكن عائقاً أمام طموحه في مواصلة المشوار مع فريقه وتقديم مستويات جيدة في ملاعب الإمارات.



وظل عبدالله سلطان من الأسماء البارزة في حراسة المرمى على مدار سنوات طويلة دافع فيها عن شعار عدد من الأندية بداية بالعين، الظفرة، بني ياس، عجمان، دبا، قبل أن يستقر مع الظفرة مجدداً ويواصل الدفاع عن ألوانه في مختلف المسابقات بطموحات كبيرة ورغبة قوية في الوجود بالملاعب لمواسم أكثر.



كما يعد، ثالث أكبر اللاعبين سناً على مستوى أندية المحترفين، بعد وليد عباس مدافع شباب الأهلي «40 عاماً»، ومحمد سالم حارس مرمى دبا الذي اقترب من إكمال الـ 40 عاماً، ولكنهما لم ينالا فرصة المشاركة حتى الآن.

ويأمل حارس الظفرة في نيل المزيد من فرص المشاركة خلال مباريات الفريق المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين في وجود منافسة قوية لحماية العرين مع الحارس أمجد السيد، الذي شارك أساسياً في 3 مباريات سابقة قبل أن ينال سلطان فرصة اللعب للمرة الأولى في مباراة الوصل الحاسمة بكأس الرابطة.