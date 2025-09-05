الوصل يضرب موعداً مع الجزيرة في ربع نهائي كأس الرابطة



ضرب الوصل موعداً مع الجزيرة في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن كرر فوزه على الظفرة في إياب الدور الأول من المنافسة بنتيجة 4-2 مساء اليوم الجمعة، بعد مباراة فوق الوسط، تفوق خلالها الوصل صاحب الأرض الذي كان قد حسم تأهله من جولة الذهاب التي حقق فيها فوزاً كاسحاً 5-1، لينال بطاقة التأهل عن جدارة.



وتكرر سيناريو جولة الذهاب في لقاء الإياب الذي شهد أيضاً تقدم الظفرة بالهدف الأول عن طريق خليل إبراهيم «ق 10»، والذي رد عليه الوصل بهدف التعادل الذي حمل توقيع ريناتو جونيور «ق 25»، وتقدم الظفرة للمرة الثانية بهدف عكسي أحرزه سالم العزيزي في مرماه «ق 62»، لكن طحنون الزعابي أعاد الوصل للتعادل «ق 65»، وأضاف مدافع الظفرة محسن الربجة الهدف الرابع للوصل عن طريق الخطأ في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الزمن المهدر للقاء والذي أعقبه صافرة النهاية بواسطة الحكم روضة المنصوري.