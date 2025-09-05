اتفاقية قبل بناء ملعب «أزتيكا» بستة عقود تضمن لمُلاك المقصورات حضور المونديال



قال مدير ملعب «أزتيكا» إن ملاك المقصورات الفاخرة سيتمكنون من حضور منافسات كأس العالم 2026 دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية، وذلك بعد نزاع استمر لمدة 18 شهراً.

وعلى عكس الملعبين الآخرين في المكسيك واللذين سيستضيفان مباريات البطولة العام المقبل، كان لدى ملعب «أزتيكا» مشكلة مع ملاك المقصورات، حيث طلبوا احترام اتفاقية تاريخية تعود إلى ستة عقود قبل بناء الملعب والتي تمنحهم حق الحضور واستخدام المقصورة في الملعب لمدة 99 عاماً.



وقال فيليكس أجيري، مدير الملعب، في لقاء مع إذاعة «فورمولا»: «لقد أكملنا المفاوضات مع فيفا، ونحن في المراحل الأخيرة والتي جعلتنا في وضع يسمح لنا بالإعلان عن ذلك اليوم بأن الملاك يمكنهم الاستمتاع بتلك الميزة خلال كأس العالم».

وأضاف: «لقد كانت عملية طويلة، ونحن نقدر صبرهم».

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو.