النصر يتجاوز البطائح ويواجه شباب الأهلي في ربع نهائي كأس المحترفين



تأهل فريق النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مساء اليوم، بفوزه على مضيفه البطائح بنتيجة 3-2، سجل للنصر كيفن أغوديلو هدفاً، وعبدالله توريه هدفين في الدقائق 26 و33 و54، وأحرز هدفي البطائح دانييل بيسا في الدقيقتين 36 و8 من الوقت بدل الضائع لمباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن إياب الدور الأول للبطولة، وبعدما انتهى لقاء الذهاب في استاد آل مكتوم بالتعادل السلبي.



وطغى الحذر على أداء الفريقين في بداية الشوط الأول مع أفضلية هجومية نسبية للبطائح الذي فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف، في الوقت الذي نجح فيه النصر بافتتاح التسجيل بالدقيقة 26، عن طريق لاعبه كيفن أغوديلو، بعد أن وصلته كرة دخل بها منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية بعيدة عن يد حارس البطائح إبراهيم عيسى.



وعزز النصر تفوقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية إلى عبدالله توريه، والذي لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمى الخالي، وبعدها بثلاث دقائق قلص البطائح الفارق بهجمة سريعة وتمريرات متبادلة بين أكثر من لاعب، لينفرد دانييل بيسا، ويضعها في شباك «العميد» لحظة خروج الحارس أحمد شامبيه من مرماه.



وأكد النصر تفوقه في الشوط الثاني بهدف ثالث سجله توريه في الدقيقة 54، بعد مجهود فردي ومهاري كبير، ومراوغة لأكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين، وألغى الحكم هدفاً سجله مهدي قائدي في أول مشاركة رسمية له مع النصر، واحتسب الحكم ركلة جزاء للبطائح بتدخل من تقنية الفيديو، وسجل منها بيسا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة.