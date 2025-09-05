كوزمين: نختبر طريقة وتشكيلة مختلفة في ودية البحرين المقبلة



تحدث أولاريو كوزمين، مدرب المنتخب الوطني الأول، عن أهم الدروس المستفادة من إيجابيات وسلبيات المواجهة الودية أمام المنتخب السوري، مساء أمس، والتي انتهت بفوز «الأبيض» بنتيجة 3-1، على ملعب استاد زعبيل بدبي، وكشف عن إجراء تعديلات مهمة على تشكيلة البداية لمنتخبنا أمام ضيفه المنتخب البحريني، مساء الاثنين المقبل، في ختام المعسكر الداخلي الحالي المستمر في دبي حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المقرر في قطر خلال أكتوبر المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وأوضح المدرب الروماني أن أهم الإيجابيات في اللقاء الودي، أمس، الاستحواذ الذي فرضه «الأبيض» على مجريات أغلب فترات المباراة، والنتيجة الإيجابية الكبيرة، مع منح الفرصة لأغلب لاعبي القائمة الحالية للمشاركة، مشيراً إلى ضرورة رؤية الجهاز الفني لجميع اللاعبين قبل الذهاب إلى قطر، لأن هناك لاعبين لا يلعبون في أنديتهم، ورأى أن تلك مشكلة تتطلب وضع اللاعبين في مثل تلك المباريات الودية للحكم عليهم.



ونوه كوزمين بأن أبرز السلبيات كان الهدف السوري الذي تلقاه مرمى منتخبنا من هجمة مرتدة، وأكد أنه لا يمكن أن نستقبل مثل هذا الهدف مستقبلاً، وأن الجهاز الفني للمنتخب لديه الأمل في التقدم خلال المباراة الودية المقبلة.

وبين كوزمين أن الجهاز الفني للمنتخب حرص على لعب مباراتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين بفاصل زمني ضيق مشابه للظروف نفسها التي سيواجهها «الأبيض» عندما يلتقي منتخبي عمان وقطر في الملحق الآسيوي يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، وأكد أن الجهاز الفني سيجري تقييماً دقيقاً للجانب البدني للاعبين خلال المعسكر الحالي، مشيراً إلى غياب يحيى الغساني وكايو عن مواجهة البحرين الودية، وإلى رؤية تشكيلة بداية مختلفة للمزيد من التعرف على اللاعبين وطريقة اللعب.



وأكد كوزمين أنه لن يستدعى أي حارس بديل للحارس حمد المقبالي، عندما ينضم للمنتخب الأولمبي في مشاركته الحالية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، موضحاً أنه أفضل حارس في الموسم الماضي، ويتم إعداده ليكون مستقبل حراسة المرمى للمنتخب الوطني الأول، وشدد على أن كل واحد يفهم المسؤولية الملقاة على عاتقه الآن، والجميع حريص على تقديم أفضل ما لديه، وأنه يتمنى تركيز اللاعبين على مساعدة أنفسهم، وإسعاد جمهور الإمارات، والتركيز في التدريبات والمباريات، مع تجنب ارتكاب أي أخطاء.