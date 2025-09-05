كاكو: أعيش أياماً رائعة بـ«دار الزين» و«الزعيم» مختلف هذا الموسم



أظهر الباراغوياني أليخاندرو روميرو غامارا «كاكو» إمكانات عالية وتألق بشكل ملحوظ في وسط الميدان صانعاً للألعاب، ليملأ فراغاً كبيراً عانى منه الفريق البنفسجي في هذا المركز لأكثر من 7 مواسم بعد رحيل نجمه السابق عمر عبدالرحمن، ونجح «كاكو» في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية منذ التعاقد معه في وقت سابق من عام 2023، ليصبح أفضل صانع ألعاب بالعين ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافاً بالدوري.

بطل آسيا



ونجح كاكو «30 عاماً» رفقة زملائه في التتويج مع العين بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعدما قدم نفسه بصورة رائعة وأسهم بفاعلية في تحقيق نتائج قوية مع الفريق خلال المراحل المختلفة من البطولة، وخصوصاً في الأدوار الإقصائية بداية من ثمن النهائي ومروراً بدور الثمانية والأربعة والنهائي، سواء كان في صناعة الألعاب أو التسجيل، إذ سجل 5 أهداف منها هدفان في شباك الفيحاء السعودي بدور المجموعات وتحديداً بالجولة الثالثة، وفي النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف النهائي وأخيراً في النهائي أمام يوكوهاما الياباني.



وخلال جولتين من دوري أدنوك هذا الموسم، نجح كاكو في صناعة 10 فرصة ليرتفع عدد الفرص التي صنعها إلى 152 فرصة خلال ثلاثة مواسم بداية من موسم 2023-2024 الذي صنع خلاله 75 فرصة، وموسم 2024-2025 وصنع خلاله 73 فرصة، وإجمالياً بمشواره مع العين خلال موسمين، شارك كاكو في 81 مباراة، منها 70 مباراة كان أساسياً، وسجل 21 هدفاً وأسهم في تسجيل 48 هدفاً.





وأرجع «كاكو» سبب تألقه مع العين إلى الأجواء المثالية وروح العائلة والتعاون بين جميع اللاعبين، فضلاً على الدعم الكبير الذي يجده الفريق من الجماهير العيناوية داخل الديار وخارجها، وأوضح أنه لا يهتم بالألقاب الفردية بقدر سعيه واهتمامه بمساعدة الفريق على تحقيق البطولات على المستويين الداخلي والخارجي وهو الهدف الذي ظل يتعاهد عليه جميع اللاعبين لأنهم يعرفون أن العين فريق يمتلك طموحات كبيرة وهو أحد أفضل الأندية في القارة الآسيوية، ويكفى فوزه باللقب القاري مرتين ووصوله لنهائي كأس العالم في وقت سابق من عام 2018.



وتعهد اللاعب الذي يحظى بحب جماهير العين بسبب روحه القتالية وغيرته الواضحة على الشعار بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، تطلعاً للظهور بالصورة التي ترضي طموحات الجماهير العيناوية، وقال: ندرك نحن -اللاعبين- أن هناك عتباً من أنصار الفريق بعد المستوى الذي ظهر به العين في الموسم السابق والذي كلفه خسارة جميع البطولات، وقد تعاهد جميع اللاعبين على بذل قصارى جهودهم من أجل التعويض هذا الموسم.

وقال: لدينا الشغف والحماس وقد قضينا فترة إعداد ناجحة بالمعسكر الخارجي، تحت قيادة مدرب متميز يعرف بالضبط ماذا يريد وفي فترة وجيزة نجح في تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وكل المؤشرات تؤكد أن العين سيكون مختلفاً هذا الموسم، خصوصاً بعد انضمام عدد من العناصر المتميزة للفريق خلال الفترة الأخيرة.



وحول التقارير الإعلامية التي ألمحت إلى رحيله عن العين إلى ناديه السابق هوركان الأرجنتيني قال كاكو إنه -حالياً- لاعب بالعين ويرتدي شعاره ويركز جهوده كلياً من أجل مساعدة الفريق في تحقيق تطلعاته، موضحاً أنه يعيش فترة زاهية في المدينة الخضراء التي تتميز بالهدوء وينفرد أهلها بالكرم والطيبة، وأوضح أنه ومنذ قدومه لنادي العين ظل يحرص دائماً على زيارة المعالم السياحية في المدينة وشرع في تعلم بعض المفردات العربية وكذلك الأكلات الشعبية.