«الخس» يقود باراغواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010



خالف منتخب باراغواي كل توقعات فشله في التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى وللمرة الأولى منذ 2010، بعدما قاده الأداء المميز تحت قيادة مدربه غوستافو ألفارو، إلى الوصول لمونديال 2026، ونجح منتخب باراغواي في التأهل رسمياً بعد تعادله مع الإكوادور من دون أهداف في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.



وخلال نوفمبر الماضي، كان غوستافو ألفارو الملقب بـ«الخس»، يقف في أحد متاجر مدينة أسونسيون. وفجأة، أسقط عامل أغراضه من على الرفوف، وركض نحوه، وعانقه وانفجر في البكاء، وقال لألفارو: «أجد صعوبة في توفير نفقاتي، ولحظة فرحي الوحيدة هي عندما يلعب المنتخب»، وكان العامل يقصد تلك الانتصارات التي كانت شبه معدومة لسنوات، قبل أن يوقف ألفارو سقوط منتخب «ألبيروخا» الحر.



ففي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لجنوب أفريقيا 2010، احتلت باراغواي المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف البرازيل المتصدرة، وهناك، في مشاركتها الرابعة على التوالي في كأس العالم، فازت لأول مرة في مباراة إقصائية بالبطولة، وكانت قريبة جداً من تحقيق مفاجأة كبرى أمام إسبانيا في ربع النهائي، وبدا المستقبل حينها مشرقاً، لكنه تبين لاحقاً أنه مظلم.



وأنهت باراغواي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 في المركز الأخير، وفشلت أيضاً في التأهل إلى بطولتي روسيا 2018 وقطر 2022، وبعد 6 جولات من تصفيات 2026، بدت العودة إلى كأس العالم شبه مستحيلة، إذ سجل منتخب باراغواي هدفاً واحداً فقط وجمع 5 نقاط، متأخراً بـ4 نقاط خلف فنزويلا، الفريق الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي لم يشارك قط في النهائيات العالمية.



وبعد خسارته لجميع مبارياته الثلاث في كوبا أمريكا 2024، أجرى التغيير الـ 11 في جهازه الفني خلال 13 عاماً بإقالة دانييل غارنيرو، ليلجأ حينها اتحاد باراغواي لكرة القدم إلى الرجل نفسه الذي كان قد تسبب من دون قصد في إقالة غارنيرو، فقد كان غوستافو ألفارو العقل المدبر وراء فوز كوستاريكا المفاجئ على باراغواي 2-1، في أوستن بتكساس.



ولكن ألفارو كان يخطط لمفاجأة أكبر بكثير في تصفيات كأس العالم، حيث حافظت باراغواي على سجلها خالياً من الهزائم في أول 9 مباريات معه، وتفوقت على منتخبات مميزة مثل الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، وبعد أن انتهت السلسلة بخسارة مؤسفة 1-0 في ساو باولو أمام المضيف منتخب البرازيل، ضمنت باراغواي أمس، التأهل إلى كأس العالم، قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية.