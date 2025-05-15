شرودر: أغادر النصر مرتاح الضمير

أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر أنه سيشعر براحة الضمير، عندما يغادر النصر بنهاية الموسم الحالي؛ كونه راضٍ تماماً عن العمل الذي قام به مع الفريق وإنجاز جميع مسؤولياته بدقة، رغم أن الطموحات والأهداف كانت أكبر، لكن الظروف لم تكن في مصلحة النصر في بعض المباريات الحاسمة، إضافة إلى الإصابات والتغييرات الاضطرارية في قائمة الفريق بعد رحيل عادل تاعرابت، والإصابة المؤثرة للمهاجم الإيطالي مانولو غابياديني وأخيراً مغادرة علي مبخوت للخدمة الوطنية، متمنياً التوفيق للعميد في الموسم المقبل، وقال شرودر: «لم يكن الأمر سهلاً، ولكن قمنا بعمل جيّد بشكل عام، رغم عدم تحقيق بعض الأهداف».

وبدأ شرودر مشواره مع النصر في نوفمبر 2023، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، ونجح في تحسين ترتيب الفريق وقيادته إلى نهائي كأس رئيس الدولة في موسم 2023 - 2024، وفي الموسم الحالي قاده للتتويج بكأس السوبر الإماراتي القطري على حساب نادي قطر، فيما خرج خالي الوفاض من جميع المسابقات، وهو يحتل حالياً المركز السابع في جدول الترتيب.

وعن النصائح التي يمكن أن يوجهها لإدارة النصر لتجهيز الفريق في الموسم المقبل، قال شرودر: «أتحدث أحياناً مع حميد الطاير، رئيس الشركة، ونتحدث عن المستقبل وعن الموسم الحالي لكن أعتقد أنهم يعرفون ما يجب فعله، لديهم فلسفتهم، هم جيدون بما يكفي لصنع مستقبلهم الخاص، لذلك لا يحتاجون لنصائحي، إذا ما أرادوا رأيي سأخبرهم بكل تأكيد».

وأضاف: «أتحدث باستمرار مع الإدارة عن وضع الفريق ويمكنهم أن يسألونني عن كل شيء، أنا منفتح لمساعدتهم ولكن أعتقد أيضاً أنهم سيحصلون على مدرب جيد».

استقبال الأهداف

وعن اهتزاز شباك النصر في أكثر من 90 % من مبارياته في الموسم الحالي، اعترف شرودر باستقبال الفريق لعدد كبير من الأهداف، لكنه في المقابل نجح أيضاً في تسجيل الكثير من الأهداف، ولو أن الفارق إيجابي بهدف واحد في مجموع الأهداف المقبولة والمسجلة، مشيراً إلى أنه كان يعمل منذ بداية الموسم لتحسين خط الدفاع، وقال: «كنا نقبل الكثير من الأهداف، على سبيل المثال اهتزت شباكنا 6 مرات أمام الجزيرة في مباراتين، وهذا الأمر ليس جيداً، عندما تريد المنافسة يجب أن تمتلك دفاعاً قوياً، لقد مررنا ببعض اللحظات التي كانت مكلفة بالنسبة لنا».

وأرجع شرودر التراجع الكبير في نتائج النصر مقارنة بالدور الأول الذي أنهاه في المركز الثالث وبفارق بسيط عن صاحبي المركزين الأول والثاني (شباب الأهلي والشارقة)، إلى الظروف الصعبة التي واجهها العميد، لا سيما الرحيل المفاجئ لكابتن الفريق عادل تاعرابت، ثم الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين المهمين مثل هاريس سيفيروفيتش، ومانولو غابياديني وعبدالله توري.

وأوضح شرودر أن النصر كان يستحق الأفضل في الموسم الحالي لكن خسارة بعض المباريات المهمة، حالت دون إكمال الفريق لمشواره الناجح في البطولة الخليجية التي كان أبرز مرشح لنيل لقبها، مشيراً إلى أنه رغم تلك الظروف إلا أن فريقه واصل اللعب بروح قتالية، وتمكن من تحقيق بعض الانتصارات المهمة في الفترة الأخيرة على حساب الشارقة، ثم دبا الحصن ثم التعادل مع شباب الأهلي في المباراة الماضية رغم حالة الطرد.