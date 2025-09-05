ميسي يواصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

ودع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين وداعا مؤثرا بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب "راقصو التانجو" على ملعبه، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة.

وأحرز الساحر الأرجنتيني /38 عاما/ هدفين في فوز الأرجنتين 3 / صفر على ضيفتها فنزويلا، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في العام المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخاض المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم) مباراته الأخيرة على ملعبه في التصفيات، بعدما ضمن تأهله بالفعل للمونديال في وقت سابق، لكن ميسي واصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في النسخة القادمة من كأس العالم.

وصرح ميسي لقناة "تي واي سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية: "لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائما ما يكون مصدر سعادة".

وفيما يتعلق بالتواجد في المونديال القادم للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي: "كما قلت سابقا عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظرا لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك".

واستدرك ميسي قائلا "ولكن حسنا، لقد اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفز للمشاركة في البطولة. كما اقول دائما، ألعب يوما بيوم، مباراة بمباراة، محاولا أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقا مع نفسي".

وشدد ميسي: "عندما أشعر بالسعادة، استمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتا ممتعًا، لذلك أفضل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم اتخذ قرارا بشأن اللعب في كأس العالم بعد".

وأشار ميسي "سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى ستة شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم ميسي حديثه قائلا: "آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد في عام ٢٠٢٦، وأن أنهي موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به".

وقدم ميسي أداء مذهلا في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان قريبا من تسجيل ثلاثة أهداف (هانريك) في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ولم يمنعه سوى راية التسلل.