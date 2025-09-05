مونديال 2026.. المنتخبات المتأهلة حتى الآن

تتواصل عملية الحسم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا الشمالية، مع اكتمال عدد كبير من المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

وتشارك الدول المضيفة الثلاث مباشرة في البطولة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما على صعيد التصفيات، فقد حجزت ستة منتخبات آسيوية أماكنها في المونديال، وهي: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية وأستراليا، ومن قارة أمريكا الجنوبية صعدت الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا والباراغواي، بينما كان منتخب نيوزيلندا ممثل قارة أوقيانيا الوحيد.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بينما تحتضن مدينة نيويورك النهائي يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستاديوم.

توزيع المقاعد

يشارك في المونديال 48 منتخباً، موزعين كالآتي، آسيا (8)، إفريقيا (9)، كونكاكاف (6)، أميركا الجنوبية (6)، أوقيانيا (1)، أوروبا (16). وبذلك يُحسم 46 مقعداً مباشرة، فيما تحدد بطولة فاصلة بمشاركة ستة منتخبات هوية آخر مقعدين في البطولة.

نظام البطولة

تُقسم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وهذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها دور الـ32 بتاريخ كأس العالم.

الملاعب والمدن المستضيفة

الولايات المتحدة (11 ملعباً): كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجليس، ميامي، دالاس، هيوستن

المكسيك (3 ملاعب): مونتيري، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا

كندا (ملعبان): فانكوفر، تورونتو