علي مال الله: «الفرسان» حسم الدرع من الدور الأول

تشتيت الأذهان بالبطولات الأخرى تسبب في تراجع المستوى

الوصل وخورفكان تحسنا كثيراً والمدرب المواطن أثبت كفاءته

رأى علي مال الله، لاعب النصر السابق، أن مستوى الدور الثاني أقل كثيراً من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، الذي شارف على النهاية، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة 24.

وقال: إن تركيز الأندية على بعض البطولات المحلية أو الخارجية أسهم بشكل كبير في تراجع الأداء لدى العديد منها، وفي مقدمتها شباب الأهلي والشارقة، مشيراً إلى أن «الفرسان» حسموا درع الدوري بأدائهم ونتائجهم القوية في الدور الأول، ولكنهم تراجعوا كثيراً في النصف الثاني من الدوري، في حين تسبب زيادة تركيز الشارقة على نهائي دوري أبطال آسيا في تشتيت ذهن اللاعبين، وساعد على ذلك تشكيلات الجهاز الفني للفريق، بقيادة أولاريو كوزمين، في العديد من المباريات.

وأكد أن هناك أندية أخرى قدمت عروضاً قوية ونتائج مميزة في الدور الثاني، ومنها الوصل الذي تحسنت نتائجه كثيراً بعد الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتحول كامل تركيزه على بطولة الدوري، وأثنى على تحسن وتطور أداء خورفكان خلال الدور الثاني تحت قيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، مشدداً على أن النمر وحسن العبدولي مع دبا الحصن أكدا كفاءة المدرب المواطن إذا حصل على فرصة كافية، وقال، إن المدربين كانا يحتاجان إلى المزيد من الوقت مع الفريقين لجني ثمار عملهما، ولكنهما توليا المسؤولية في وقت متأخر، ودفع دبا الحصن الثمن بالهبوط مع العروبة إلى دوري الدرجة الأولى

توقعات

وعن الصراع الدائر بين أكثر من نادٍ على المربع الذهبي توقع علي مال الله استمرار الصراع حتى صافرة نهاية آخر مباريات الدوري، منوهاً بأن فوز العين على الشارقة في الجولة 24، وكذلك فوز الوحدة والوصل سيكون حافزاً كبيراً أمام الأندية الثلاثة للقتال على آخر 6 نقاط في الدوري، بعدما تقلص الفارق كثيراً بينها وبين الشارقة صاحب المركز الثاني، وأشار إلى أن العين تحسن أداؤه ونتائجه في الفترة الأخيرة، وإلى أهمية هذا الأمر، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في النسخة المحدثة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنى التوفيق لكل من الشارقة في مهمته الآسيوية، والعين في تحديه العالمي.

حسم

وكانت مباريات الجولة 24 قد شهدت حسم العين قمة الشارقة بالفوز 3 - 0، ليصل للنقطة 40 بالمركز الخامس، ويتوقف رصيد الشارقة عند 45 في المركز الثاني، وتعادل النصر وضيفه شباب الأهلي في «ديربي دبي» 1 - 1، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب العام، وتراجع النصر للمركز السابع برصيد 35 نقطة، بينما صعد الجزيرة للمركز السادس بوصوله إلى 36 نقطة بفوزه بهدفين دون مقابل على ضيفه البطائح،الذي توقف عند النقطة 24 في المركز 12.

وحقق الوصل انتصاراً ثميناً وصعباً على مضيفه العروبة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 43 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، أما العروبة الذي سبق له حجز إحدى بطاقتي الهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 14 الأخير، وتعادل بني ياس وضيفه خورفكان 3 - 3، ليصل «السماوي» للنقطة 26 بالمركز 11، وخورفكان للنقطة 33 بالمركز الثامن، وفاز كلباء على مضيفه عجمان 3 - 2، ورفع رصيده للنقطة 31 في المركز التاسع، وتجمد رصيد عجمان عند النقطة 27 في المركز العاشر، وهبط دبا الحصن لدوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام الوحدة بهدفين دون مقابل، ويصبح للموسم الثاني على التوالي يهبط الفريقان الصاعدان من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبقه العروبة في الهبوط، وتوقف رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة بالمركز 13 قبل الأخير، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 44 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثالث.