6 تدخلات لتقنية الفيديو و5 بطاقات حمراء و4 ركلات جزاء في الجولة

حفلت مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بالعديد من الحالات الجدلية المثيرة، بعد احتساب 4 ركلات جزاء، وظهور للبطاقة الحمراء 5 مرات، و6 تدخلات من تقنية الفيديو، والتي تم الاعتماد فيها على المدرب المواطن في 5 مباريات، فيما شارك حكم الفيديو الأجنبي ايغور اوليفيرا في إدارة مباراتي الشارقة مع العين، والجزيرة مع البطائح، وشهدت المباراة الأولى، والتي أدارها الحكم يحيى الملا، الكثير من الجدل حول قرارين مؤثرين، عندما احتسبت ركلة جزاء للعين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وحصل بسببها مدافع الشارقة مارو كاتينيتش، على إنذاره الأول، بالرغم من وجود جذب متبادل للقميص بينه وبين سفيان رحيمي، لاعب العين، قبل أن يحصل مارو على الثاني، ويطرد في الدقيقة 75.

تدخل

وفي مباراة عجمان وكلباء، وأدارها الحكم يوسف الجسمي، تم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة عجمان، وثارت الشكوك حول مدى صحتهما، ولم يكن تدخل تقنية الفيديو إيجابياً في الركلتين، لكن التقنية تدخلت إيجابياً، ليطرد خلف الحوسني، وتحتسب ركلة جزاء لبني ياس في الدقيقة 21 من مباراته مع خورفكان، وأدارها الحكم أحمد سالم خلفان، وكذلك في طرد لاعب دبا الحصن عليون ندور في الدقيقة 67، وبعد نزوله بديلاً بأربع دقائق أمام الوحدة، في المباراة التي أدارها حمد علي يوسف، وفي طرد لاعب النصر موسى ندياي في الدقيقة 83 من مباراة فريقه وشباب الأهلي، وأدارها الحكم عادل النقبي، ولكن «فار» لم تتدخل في كرة مشتركة، كان يستحق فيها النصر ركلة جزاء، بينما لم تكن هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة في مباراتي الجزيرة والبطائح، وأدارها الحكم سلطان محمد صالح، والعروبة والوصل، وأدارها الحكم أحمد عيسى درويش.