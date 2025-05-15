زكريا أحمد: خالد عيسى نجم الجولة وأخطاء الحراس تسببت في 4 أهداف

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة أن خالد عيسى، حارس العين، يستحق الحصول على لقب «نجم الجولة»، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام الشارقة في مباراتهما ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تسجيل 23 هدفاً، موزعة بين 13 هدفاً في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، وتنوع التسجيل ما بين 4 أهداف من ركلات جزاء، و10 من انفراد صريح بالمرمى، وهدفين من ركلات ثابتة، وهدف من تمريرة عرضية، و4 أهداف من كرات رأسية.

وأوضح أن أخطاء الحراس تسببت في تسجيل 4 أهداف في مرماهم مباشرة، وأن أكثر الأخطاء في 8 تصديات خطأ، والتمركز الخطأ 7 مرات، وتألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، في التصدي لركلة جزاء أمام خورفكان، وأشار إلى تمكن 3 حراس من المحافظة على شباكهم نظيفة، وهم: راشد السويدي حارس الوحدة، وللمرة الثانية على التوالي، وخالد عيسى، وعلي خصيف، حارس الجزيرة، منوهاً باستمرار افتقاد خورفكان لحارسه وقائده أحمد حمدان، الذي يغيب حتى نهاية الموسم للإصابة، وإلى أن مرمى خورفكان خلال غيابه استقبل 11 هدفاً في 4 مباريات. وعن تقييمه لعدد من حراس الجولة قال، إن سلطان المنذري استقبل هدفين من ركلتي جزاء، واستعاد الظنحاني المركز الأول في قائمة أكثر الحراس في التصديات المؤثرة، ويليه المنذري.

وأشاد بحارسي الشارقة خالد توحيد، مؤكداً أنه مشروع لحارس واعد بالرغم من تلقيه 3 أهداف أمام العين، وشباب الأهلي راكان، منوهاً بتسجيله حضوراً قوياً أمام النصر، وأشار في الختام لتصدر الشارقة لقائمة الشباك النظيفة في 13 مباراة، ويليه شباب الأهلي بفارق 3 مباريات.