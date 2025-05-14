رحيمي (الصغير).. «متابعة الحسابات» خطوة أولى مع العين



بعد اتفاقه رسمياً مع العين للتوقيع له لمدة خمس سنوات مقبلة حتى 2030 قادماً من نادي الرجاء البيضاوي قام اللاعب المغربي حسين رحيمي، شقيق لاعب الفريق الأول سفيان رحيمي، بمتابعة عدد من الحسابات الرياضية الرسمية البارزة أبرزها الحساب الرسمي لنادي العين ورابطة المحترفين، بالإضافة إلى قائد الفريق بندر الأحبابي.

واستمرت المفاوضات العيناوية لضم اللاعب المغربي حسين رحيمي، منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن سفيان رحيمي، شقيق اللاعب تدخل لتسريع الاتفاق وتسهيل مهمة الانتقال إلى الزعيم، ويتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة وقبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مونديال كأس العالم.

وينتظر أن يتم قيد اللاعب المغربي، والذي تصدر لائحة هدافي للدوري المغربي لكرة القدم في فئة المقيمين، ويتوقع أن يبدأ تدريباته رسمياً مع الفريق الأول خلال معسكر إعدادي يقيمه الفريق استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

وشارك حسين مع فريقه الرجاء المغربي في آخر مباريات بالدوري المغربي يوم الاثنين الماضي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك المحمدية ليعتلى صدارة الهدافين برصيد 11 هدفاً مناصفة مع لاعبين آخرين هما محمد رايحي، ويوسف الفحلي.

وتفاعلت جماهير نادي العين مع خبر انتقال رحيمي بسعادة بالغة وتداولت صوره ولقطات لمباريات شارك فيها اللاعب، وأبرز فيها مهارات فنية كبيرة ومقدرات تهديفية لافتة، وعبرت عن تمنياتها بأن يكون اللاعب بمثابة إضافة نوعية للفريق خلال المرحلة المقبلة إلى جانب شقيقه رحيمي الذي قدم نفسه بصورة مذهلة مع الفريق البنفسجي على المستويين الداخلي والخارجي.

ويترقب العيناوية المزيد من الصفقات الكبيرة خلال الأيام القليلة الماضية لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل الدخول في أجواء مونديال الأندية ومن بعده الاستعداد عبر معسكر خارجي للموسم الجديد، وأكدت مصادر «البيان» أن مفاوضات العين مع هداف الدوري التركي كريستوف بانيك، اقتربت من نهايتها السعيدة، كما يبحث النادي عن لاعب يلعب في مركز قلب الدفاع.