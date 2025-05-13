ما سر وجود رئيس فيفا مع ترامب في السعودية؟

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، أن المملكة العربية السعودية باتت اليوم من أبرز الدول المستثمرة في كرة القدم عالمياً، مشيراً في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط إلى أن استضافة المملكة المرتقبة لمونديال 2034 تُمثل لحظة فارقة في تاريخ اللعبة، وفرصة حقيقية لتوسيع نطاقها جغرافياً واقتصادياً.

وشارك إنفانتينو في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي 2025 يوم الثلاثاء بالرياض، حيث ألقى كلمة ضمن جلسة بعنوان «الطريق إلى 2034: الشراكات والتقدم نحو كأس العالم في السعودية».

كما دشَّن إنفانتينو على هامش مشاركته في المنتدى، الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقال رئيس «فيفا»: «كرة القدم تُشكّل اقتصاداً ضخماً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بها نحو 270 مليار دولار في عام واحد، 70 في المائة منه يتركز في أوروبا، مضيفاً أن «السعودية تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتنظيم نسخة استثنائية تنقل مركز الثقل الاقتصادي للعبة إلى منطقة جديدة وواعدة».

ولفت إلى أن كرة القدم النسائية تُعد الرياضة الوحيدة للسيدات التي تحظى بجمهور واسع، ما يجعلها فرصة كبيرة للاستثمار والتوسع في المنافسات والرعاية، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ«العمل الاستثنائي الذي تقوم به السعودية في دعم اللعبة النسائية».

وخلص رئيس «فيفا» في حديثه إلى التأكيد على أن الاستثمار في كرة القدم، يُعد من أقوى الاستثمارات الرياضية عالمياً، لما له من عوائد اقتصادية، وتأثير جماهيري يتجاوز الملاعب، «كرة القدم يتابعها أكثر من 5 مليارات شخص حول العالم.. ونريد أن نكون أصحاء وسعداء».