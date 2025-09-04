العناصر الجديدة تحافظ على استمرارية المواهب في صفوف «الأبيض»



تحافظ العناصر الجديدة التي حصلت على فرصة تمثيل المنتخب الوطني الأول، على تدفق المواهب إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، والمقبل على خوض تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وبدأ قرار الاستفادة من جهود اللاعبين المحترفين والمقيمين في تدعيم صفوف «الأبيض»، بمنح الثلاثي سبستيان تيغالي وكايو كانيدو وفابيو دي ليما، شرف تمثيل منتخبنا الوطني الأول في 2020، وارتفع بعدها العدد مع كل تجمع أو مشاركة لمنتخبنا الوطني حتى وصل إلى 17 لاعباً في تجمع المعسكر الحالي المقام في دبي حتى 9 سبتمبر الجاري.

وارتفع عدد المنضمين الجدد لعناصر المنتخب الوطني الأول تدريجياً خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في 2026.



ووصل عدد العناصر الجديدة التي نالت شرف تمثيل «الأبيض» في مارس 2024، إلى 8 لاعبين، وفي الشهر التالي ارتفع العدد إلى 9 لاعبين، ثم تراجع العدد إلى 7 لاعبين في سبتمبر من العام نفسه.

وعاود العدد إلى الارتفاع في مارس 2025، ليصل إلى 12 لاعباً، ثم وصل إلى 11 لاعباً في يونيو 2025، وتواجد العدد الأكبر من اللاعبين الذين نالوا شرف تمثيل منتخبنا في المعسكر الخارجي الأخير لمنتخبنا في النمسا خلال أغسطس الماضي، ووصل فيه العدد إلى 19 لاعباً.



ويذكر أن قائمة منتخبنا الوطني الحالية تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، الفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبدالباسط، ومحمد عوض الله.