البطائح والنصر.. طموح مشترك في كأس المحترفين

دبي - إيهاب زهدي، عدنان الغربي

يلتقي البطائح وضيفه النصر على ملعب استاد خالد بن محمد في الساعة الخامسة و50 دقيقة من مساء غد الجمعة، ضمن مواجهات الإياب للدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويتطلع البطائح إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز يؤهله إلى الدور التالي من البطولة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وحرصت إدارة نادي البطائح على حضور التدريبات الأخيرة للفريق ومساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالمزيد من التركيز والتحلي بالروح القتالية العالية، للوصول لطموح العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة.



من جهته لا يملك النصر بين يديه أكثر من خيار واحد وهو الفوز من أجل البقاء في المنافسة على لقب هذه المسابقة التي نجح في التتويج بلقبها في نسختي 2015 و2020.

ويخوض العميد المباراة منقوصاً من خدمات 4 لاعبين من أبرز نجومه، هم محمد عبدالباسط وزايد الزعابي بسبب التزامهما مع المنتخب الوطني، والإيراني مهدي قايدي والغاني بيرنارد مينساه لاستكمال برنامج التأهيل البدني.



وتعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً لقدرة النصر على المنافسة على أحد ألقاب الموسم، وهو ما يزيد من أهميتها بالنسبة له ودفع لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم.

وأكد المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه سيخوض مواجهة البطائح، دون حسابات مسبقة، وأنه استثمر التحضيرات الأخيرة لتصحيح بعض الأخطاء وتحسين أداء الفريق من الناحيتين الدفاعية والهجومية.



وقال: «لم ندخل المباراة الأولى بأي حسابات مسبقة، لقد لعبنا بأفضل العناصر المتاحة بعدما افتقدنا بعض اللاعبين بداعي الإصابة، وسنحاول اختيار الأكثر جاهزية في هذه المباراة المهمة لتحقيق التأهل وسنخوضها أيضاً دون حسابات مسبقة، وسنبذل كل جهودنا من أجل الفوز».