«الأبيض».. فوز معنوي قبل ملحق المونديال



حقق منتخبنا الوطني انتصاراً معنوياً مهماً بالفوز على ضيفه المنتخب السوري 3-1، في التجربة الودية التي جمعت بينهما على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن المعسكر الداخلي لـ «الأبيض»، والمستمر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المقرر في قطر خلال أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وافتتح المنتخب السوري التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق محمد الصلخدي، وتعادل منتخبنا في الدقيقة 62، بكرة رأسية من ساشا، وأحرز يحيى الغساني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، وأنهى جاستون سواريز على آمال منافسه بالعودة بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 86.



ودشن منتخبنا المباراة بهجوم ضاغط في نصف ملعب المنتخب السوري الذي قابله بتنظيم دفاعي قوي وبتركيز عالٍ حال دون وصول لاعبينا إلى مرماه حتى الدقيقة 11، عندما أضاع لاعبنا علي صالح، أول الفرص الحقيقية للتسجيل، بعد أن سدد كرة عرضية وصلته بجوار القائم الأيسر وهو على بعد خطوات من المرمى، وبعدها ردت عارضة المنتخب السوري أخطر التسديدات في الدقيقة 31، وأطلقها علاء الدين زهير، من مسافة بعيدة عن مرمى الضيوف.



وضرب المنتخب السوري دفاعات منتخبنا الوطني بثلاث تمريرات في الدقيقة 36، لينفرد محمد الصلخدي، ويراوغ حارسنا علي خصيف، والذي خرج مبكراً من مرماه، ووضع الكرة أرضية سهلة في شباك «الأبيض»، ولم يجد منتخبنا الحلول لاختراق دفاعات المنتخب السوري الذي نجح في الحفاظ على تفوقه حتى نهاية الشوط الأول لمصلحته بهدف دون مقابل.

واستمر الأداء الهجومي لمنتخبنا، وتعاطفت العارضة مجدداً مع المنتخب السوري في الدقيقة 54، وردت كرة رأسية من كايو كانيدو، ونجح منتخبنا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، بكرة رأسية من ساشا، بعد ركلة ركنية لعبت عرضية عالية من الجانب الأيسر، وأخطأ حارس سوريا في الخروج من مرماه.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني بعد عرقلة برونو أوليفيرا، وأحرز منها يحيى الغساني الهدف الثاني لـ«الأبيض» في الدقيقة 77، وأنهى جاستون سواريز على آمال المنتخب السوري في العودة بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 86، بتسديدة قوية لكرة سقطت أمامه داخل منطقة جزاء الضيوف.