منتخب«ميني فوتبول» يعتمد قائمته للمونديال

أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد 17 لاعباً ضمن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، استعداداً للمشاركة في كأس العالم، التي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 21 مايو الجاري حتى الأول من يونيو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتغادر بعثة المنتخب إلى أذربيجان الخميس المقبل، تمهيداً لانطلاق المنافسات. وتضم قائمة المنتخب: بدر إبراهيم، محمد أحمد السويدي، سند سهيل علي، أحمد الصالح، ماجد أحمد سالم، عمر المراشدة، حميد أحمد الحمادي، وائل محمد الضنحاني، منصور إبراهيم، راشد مسعود الحمادي، محمد علي بولادي، محمد آل علي، سيف الرميثي، هاشم الياسي، محمد خليل الحوسني، خالد الماس، وسعيد عبدالله.

ويشرف على المنتخب الوطني المدرب خالد حمداوي، ومساعده نوفل الطائي، إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي فائق حسينوف.