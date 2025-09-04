الوصل يستقبل الظفرة في لقاء العبور بكأس الرابطة



يستقبل الوصل ضيفه الظفرة عند الثامنة والنصف مساء غدٍ الجمعة في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مواجهة يدخلها صاحب الأرض متفوقاً بفوزه الكبير في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ما يجعل مهمته في التأهل أسهل ويمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب الذي يسعى من خلاله إلى التألق والحفاظ على نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز مجدداً.



في حين يرفض الظفرة الاستسلام، رغم الخسارة الكبيرة في الذهاب، وسيحاول تقديم مباراة قوية تليق باسم الفريق، مع رغبته في تصحيح المسار وإظهار قدراته الفنية، لكن تبدو حظوظه ضعيفة جداً في التأهل قياساً بالخسارة الثقيلة التي تعرض لها في جولة الذهاب وأفضلية الوصل من الناحية الفنية، خاصة أن المباراة تقام على ملعب «الإمبراطور»، ليكون هدف الظفرة تحقيق الفوز الثاني على مضيفه في الموسم بعد أن نجح في الفوز عليه بالدوري.