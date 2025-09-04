مدرب النصر: لا ننظر إلى أبعد من الخطوة الواحدة



رفض الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، الكشف عن طموحاته وأهدافه للموسم الجديد، مؤكداً أنه يحاول التقدم بالفريق خطوة بخطوة دون النظر إلى أبعد من ذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النتائج الجيدة لا تتحقق إلا بالعمل الشاق.



وأبدى يوكانوفيتش تفاؤله بقدرة الفريق على التطور وتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه يعمل بشكل مستمر وطاقمه المعاون على الارتقاء أكثر فأكثر بأداء الفريق، وأنه يثق في قدرة اللاعبين على اللعب بشكل أفضل ومتمنياً أن يقدم النصر مباراة جيدة أمام البطائح، وأضاف: نعلم أن البداية عادة ما تكون صعبة، وأن هناك المزيد من الفرص للتطور وتحسين الأداء، نقوم بعمل شاق مع اللاعبين من أجل تحسين قدراتهم، والسعي لتحقيق النجاح، ونحاول التقدم خطوة بخطوة دون النظر إلى أبعد من ذلك.

وتابع: منذ أن توليت قيادة الفريق، خضنا بعض المباريات خلال هذه الفترة القصيرة، وما زلنا نعمل لإيجاد الإيقاع المناسب.



وعن رأيه في مستوى الكرة الإماراتية، استناداً لما شاهده خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الدوري، أكد المدرب الصربي وجود العديد من اللاعبين المتميزين في أكثر من فريق، مشيراً إلى أنه لم يلحظ فروقات كبيرة بين الفرق بحكم أن اللعب في ظروف صعبة بسبب حرارة الطقس يحول دون إظهار الإمكانات الحقيقية لكل فريق وحتى اللاعبين لا يقدمون أفضل ما لديهم.

وأوضح يوكانوفيتش أن النصر سيواجه البطائح غداً ضمن مباراة الذهاب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، دون حسابات مسبقة، وأنه استثمر التحضيرات الأخيرة لتصحيح بعض الأخطاء وتحسين أداء الفريق من الناحيتين الدفاعية والهجومية.



وقال: لم ندخل المباراة الأولى بأي حسابات مسبقة، لقد لعبنا بأفضل العناصر المتاحة بعدما افتقدنا بعض اللاعبين بداعي الإصابة، وسنحاول اختيار الأكثر جاهزية في هذه المباراة المهمة لتحقيق التأهل وسنخوضها أيضاً دون حسابات مسبقة، وسنبذل كل جهودنا من أجل الفوز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين النصر والبطائح على استاد آل مكتوم السبت الماضي، ما يجعل كل الاحتمالات ممكنة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.