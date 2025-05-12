عجمان وكلباء.. مواجهة التكافؤ وفك الارتباط

ياسر قاسم - محمد فضل

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في التاسعة من مساء غد الثلاثاء مواجهة التكافؤ وفك الارتباط بين عجمان وضيفه كلباء ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى كل طرف لتحسين موقفه في الجدول، حيث لا يفصل بينهما غير نقطة واحدة، عجمان عاشراً برصيد 27 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن ضيفه صاحب المركز التاسع، ويحاول عجمان تعويض خسارته في الجولة الماضية من العروبة أول الهابطين للدرجة الأولى، وحرص المدرب الصربي غوران على تنبيه اللاعبين للتعامل بجدية مع جميع المباريات إثر تلك الخسارة التي اعتبرها غير متوقعة، وخاض الفريق سلسلة من التدريبات اليومية.

وتبدو كفة عجمان الأرجح في مواجهات الفريقين من خلال 15 مباراة في الدوري خلال عصر الاحتراف، حيث فاز عجمان في 8 مباريات مقابل 5 فاز فيها منافسه كلباء وتعادلا مرتين، وسجل عجمان 33 هدفاً مقابل 23 سجلها كلباء.

وأكد المدرب غوران أن المباراة مهمة وجميع اللاعبين لديهم الدافع لتحقيق الفوز، مشيراً لقوة المنافس «كلباء» الذي يعتبر من الفرق التي قدمت مستوى جيداً هذا الموسم.

من جهته، يسعى كلباء للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب عجمان والتقدم في سلم الترتيب، ويخوض الفريق اللقاء بصفوف مكتملة وتبدو الرغبة كبيرة وسط اللاعبين بتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 31 والتقدم نحو المركز السادس، وكان كلباء قد حقق فوزاً مهماً قبل أسبوع على جاره دبا الحصن، ويتطلع لاعبوه إلى تكرار الفوز على البرتقالي الذي تجرع الهزيمة بثلاثية خلال مواجهات ذهاب دوري أدنوك للمحترفين.

بدوره، قال فوك رازوفيتش مدرب كلباء: نحترم فريق عجمان وما يقدمه حتى الآن في الدوري، وجميع لاعبي كلباء في أتم الجاهزية لخوض اللقاء«. وأشار إلى أن النمور استعاد نغمة الانتصارات في آخر جولتين بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وأضاف: نطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الجولات الثلاث المتبقية من الدوري، والمواجهة لن تكون سهلة، نتوقعها صعبة وقوية، ونهدف إلى تحسين موقعنا في جدول الترتيب، والفوز في المباريات الثلاث قد يضعنا في المركز السادس، ويعطينا الفوز إذا تحقق دفعة قوية قبل قادم الجولات.