النصر وشباب الأهلي.. «الديربي القديم» خارج حسابات «دورينا»

عدنان الغربي - إيهاب زهدي

يستضيف النصر جاره شباب الأهلي مساء غد الثلاثاء، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء خارج الحسابات الخاصة، لأن نتيجتها تهم فقط النصر الذي يطمح لمواصلة المنافسة على مركز متقدم، بينما تحصيل حاصل للفرسان أبطال الموسم. ويحتل شباب الأهلي صدارة الترتيب بـ56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الشارقة، مقابل 34 للنصر صاحب المركز السادس، ويفتقد العميد جهود هدافه علي مبخوت بسبب التزامه في الخدمة الوطنية، وأحمد جشك بسبب بنود التعاقد، مقابل عودة السنغالي موسى انداي بعدما أنهى عقوبة الإيقاف.

أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر صعوبة المباراة وقال: «ستكون المواجهة صعبة أمام خصم قوي، ولذا علينا أن نكون في قمة تركيزنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «نحن في المركز السادس، وهناك منافسة قوية من الجزيرة وخورفكان، لذا نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونسعى لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية لإنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن».

وعن تألق شباب الأهلي هذا الموسم، أوضح شرودر أن الفريق يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الممتازين في جميع المراكز ولا يتأثر بالغيابات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شباب الأهلي استفاد من تراجع مستوى الفرق الأخرى المنافسة له على القمة.

وحول سعيه للفوز على شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، قال: فوز فريقي النصر في اللقاء يعد طموحاً مشروعاً، لزيادة عدد مرات الفوز التاريخي بين الفريقين، حيث جرت 31 مواجهة في دوري المحترفين، حقق شباب الأهلي 16 انتصاراً مقابل 5 انتصارات للنصر وتعادلا في 10 مواجهات، لذا سيسعى «الفرسان» لتعويض جماهيرهم عن الخسارة أمام الوصل في الجولة الماضية، وهي الأولى للفريق في النسخة الحالية من الدوري، والسعي بكل قوة لحصد أكبر عدد من النقاط قبل نهاية الموسم.

على جانب آخر، يقود البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، فريقه أمام النصر من مدرجات الملعب، بعد طرده خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مضيفه الوصل، وقال فيكتور سانشيز المدرب المساعد لشباب الأهلي، إن فريقه يسعى لمواصلة التنافسية حتى نهاية الموسم، وأوضح: «بعد موسم تاريخي للذكرى ومليء بالبطولات، نركز حالياً على استرجاع واستشفاء اللاعبين بصورة أكبر، ونسعى من أجل مواصلة المسيرة، ولنكون تنافسيين حتى نهاية الموسم، وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات الثلاث الأخيرة للدوري».

ومن جانبه، أوضح لاعب شباب الأهلي، بدر ناصر، أنهم سيواصلون العمل من أجل زيادة رصيد الفريق من النقاط، وأكد حرصه وحرص زملائه على تقديم أفضل ما يملكون في المباراة المقبلة أمام النصر، وقال: «بغض النظر عن حسم الدوري، وفوزنا باللقب، نحن حريصون على الظهور بالصورة المطلوبة، ونتمنى الاستمرار في حصد النقاط، حتى نهاية مباريات بطولة الدوري، وحصد أكبر عدد من النقاط من الجولات المتبقية».