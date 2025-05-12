البطائح يسعى لنقطة تأمين البقاء في مواجهة الجزيرة

محمد صادق - إيهاب زهدي

يحل البطائح ضيفاً على الجزيرة عند الساعة 18:10 مساء غداً الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يطمح من خلالها «الراقي» إلى نقطة لتأمين البقاء في دوري المحترفين رسمياً.

في المقابل، يسعى الجزيرة إلى التمسك بأمل إنهاء الموسم في المربع الذهبي والمركز الرابع للحصول على مقعد آسيوي في البطولات القارية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من صعوبة المهمة، إذ يحتل الجزيرة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصل صاحب المركز الرابع، وبالتالي لا بديل أمامه عن الفوز وانتظار تعثر المنافسين.

كما يتطلع الجزيرة إلى العودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، إذ لم يعرف الفريق طعم الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري، وتعرض للهزيمة أمام خورفكان والوصل وكلباء، وتعادل مع عجمان ثم العين في الجولة الماضية، حيث كان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ فبراير الماضي عندما تغلب على دبا الحصن بهدف دون رد.

ويدرك الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة ولاعبي الفريق أن المهمة لن تكون سهلة خاصة وأن البطائح يسعى لتأمين موقفه والهروب من شبح الهبوط ويحتاج إلى نقطة على أقل تقدير لتحقيق هدفه.

من جانبه، ينشد البطائح الخروج بالفوز للابتعاد عن شبح الهبوط، وتحسين ترتيبه عن موقعه الحالي في المركز 12 برصيد 24 نقطة، والاستمرار في طريق الانتصارات، بعد فوزه في الجولة الماضية أمام ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، وقال فرهاد مجيدي مدرب البطائح، إن الجزيرة يعد واحدًا من أفضل فرق الإمارات، ويملك لاعبين رائعين، وأضاف: لكننا في المقابل سنحاول تحسين ترتيبنا في الدوري، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط فيما تبقى من المباريات.

بينما أوضح أحمد محمد لاعب البطائح: تحضيراتنا جيدة للمباراة، وجاهزون للمواجهة، والفوز في المباراة السابقة، رفع معنوياتنا للمباراة القادمة أمام الجزيرة، وأشكر المدرب فرهاد مجيدي، على منحي الفرصة والثقة، وسأسعى لاستغلالها على أكمل وجه.