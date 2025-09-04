مدرب الزمالك الأسبق على رأس قائمة المرشحين لقيادة الأهلي

دخل النادي الأهلي المصري في سباق البحث عن مدير فني جديد بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي غادر منصبه مؤخراً بسبب تراجع النتائج منذ انطلاق الموسم.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت، ثم فاز برباعية على فاركو، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة ويخسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، وهي النتائج التي دفعت الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة وتكليف عماد النحاس بقيادة الفريق مؤقتاً.

جوميز الخيار الأول

كشف الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد عبر برنامجه التليفزيوني أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي، يعد المرشح الأبرز لقيادة الأهلي، بل وصفه بالخيار «الأول والثاني والثالث» داخل القلعة الحمراء.

ويمتلك جوميز، الذي سبق له تدريب الزمالك، شرطاً جزائياً في عقده مع الفتح السعودي تبلغ قيمته 750 ألف دولار، وهو ما يجعل الأهلي يترقب الموقف خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قبل حسم القرار النهائي، مع إبقاء بعض البدائل قيد الدراسة.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً البرتغالي باولو بينتو، المدرب الأسبق لمنتخبي البرتغال والإمارات، إلا أن هناك حالة انقسام داخل إدارة الأهلي بشأن التعاقد معه.

كما طرح اسم الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب باوك اليوناني، غير أن الشرط الجزائي الكبير في عقده، والبالغ 4 ملايين يورو، جعل المفاوضات تتوقف مبكراً.