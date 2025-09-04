هالاند يكشف أصدقائه الثلاثة في ملاعب أوروبا

كشف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن أسماء أصدقائه المقربين في عالم كرة القدم، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا.

أوضح هالاند أن أقرب اللاعبين إليه هم:

جاك غريليش (لاعب إيفرتون حالياً)، جود بيلينغهام (نجم ريال مدريد)، ودومينيك سوبوسلاي (لاعب ليفربول)، مشيراً إلى أن غريليش يعد الصديق الأقرب له على الإطلاق.

واستهل هالاند موسمه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على وولفرهامبتون، قبل أن يتلقى الفريق هزيمتين متتاليتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون، ورغم ذلك، تمكن المهاجم النرويجي من تسجيل 3 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي البريميرليغ حتى الآن.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي الإيطالي يوم الخميس 18 سبتمبر، ويلعب الفريق ضمن مجموعة تضم نابولي، موناكو، فياريال، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، ريال مدريد، بودو جليمت، وغلطة سراي.