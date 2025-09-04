إصابة لاعب الأهلي في معسكر منتخب مصر.. واستدعاء بديل

أعلن أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، استدعاء أحمد هاني، الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حالياً في الإسماعيلية، والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام تونس يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وأوضح حسن أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، قرر ضم أحمد هاني بعد تعرض كريم فؤاد، ظهير أيمن الأهلي والمنتخب، لإجهاد عضلي يستلزم حصوله على راحة، حيث تم إعفاؤه من المشاركة في المباراة الودية الأولى أمام تونس، على أن يعود للظهور في اللقاء الثاني، بهدف منحه فترة أطول للتعافي.

كما أشاد مدير المنتخب بالأجواء الإيجابية داخل معسكر الإسماعيلية، مؤكداً أن التحضيرات تسير بالشكل المطلوب استعداداً للمواجهتين أمام تونس، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في كأس العرب التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل.

موعد وديتي مصر وتونس

تُقام المباراة الأولى بين المنتخبين يوم السبت المقبل، فيما تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، وذلك في إطار الاستعداد للنسخة الحادية عشرة من كأس العرب التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

قائمة مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي «الونش»، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي «أفشة»، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.