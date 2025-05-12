البرازيل بطلا لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السابعة

احتفظ منتخب البرازيل بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "فيفا"، بعد فوزه مساء أمس على بيلاروسيا بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "باراديس أرينا" في سيشيل، ليعزز رقمه القياسي بإحراز اللقب للمرة السابعة.

وشهدت النسخة الثالثة عشرة من البطولة، التي تم تنظيمها لأول مرة في القارة الأفريقية، حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 80 ألف متفرج على مدار 9 أيام، وسط تفاعل لافت من سكان سيشيل وزوارها.

وتقدم المنتخب البرازيلي عبر لوتشا، قبل أن يعادل ياهيني نوفياكوف النتيجة لبيلاروسيا، فيما سجل رودريغو وكاتارينو هدفين عززا بهما تقدم البرازيل، فيما عاد المنتخب البيلاروسي في الفترة الثالثة، بقوة عبر هدفين من إيغار بريشتسل، قبل أن يحسم رودريغو الفوز للبرازيل قبل 101 ثانية من نهاية اللقاء.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز منتخب البرتغال على السنغال 3-2 بعد مباراة حافلة شهدت تعادلاً مرتين، وسجل أندريه لورينسو هدف الفوز من ركلة جزاء، مانحاً بلاده المركز الثالث للمرة الرابعة، فيما حرمت السنغال من أول إنجاز تاريخي لها.

وسجلت البطولة 288 هدفاً خلال 32 مباراة بمعدل بلغ 9 أهداف في كل مباراة، لتكون ثاني أكثر النسخ غزارة بالأهداف في تاريخ المسابقة.

وكانت النسخة الماضية التي تم تنظيمها في دبي خلال شهر فبراير من عام 2024 ، حققت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والاستضافة والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية، وأشاد بها مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" برئاسة جواني انفانتينو.