شرودر: تتويج شباب الأهلي بالثنائية مستحق

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن تتويج شباب الأهلي بلقبي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين مستحق، مثنياً على جهود إدارته واللاعبين والمدرب.

ويلتقي النصر جاره شباب الأهلي في ديربي دبي القديم، الثلاثاء المقبل، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء تحصيل حاصل بالنسبة لشباب الأهلي، فيما يتطلع النصر لكسب 3 نقاط مهمة تساعده على التقدم أكثر نحو المراكز المتقدمة بهدف ضمان مشاركة خارجية في الموسم المقبل.

ووصف المدرب الهولندي المباراة بالصعبة، وقال: "المباراة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، يجب أن نكون في قمة مستوانا لتحقيق النتيجة المطلوبة، ندرك تماماً أننا سنواجه فريقاً قوياً حتى لو لعب بتشكيلة من قائمة البدلاء".

وعن تألق شباب الأهلي هذا الموسم، أوضح شرودر أن الفريق يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الممتازين في جميع المراكز ولا يتأثر بالغيابات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شباب الأهلي استفاد من تراجع مستوى الفرق الأخرى المنافسة له على القمة.

وشدد شرودر على ضرورة الفوز على شباب الأهلي في مباراة الديربي، خاصة أن فارق النقاط بين النصر وباقي الفرق، مثل الجزيرة وخورفكان، ليس كبيراً.

ويحتل النصر حالياً المركز السادس بـ34 نقطة، فيما يتصدر شباب الأهلي جدول الترتيب بـ56 نقطة، وتُوّج رسمياً منذ الجولة الماضية بطلاً لموسم 2024–2025.