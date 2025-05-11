الكلاسيكو.. يحسم الليغا أم يشعلها؟

يترقب عشاق كرة القدم في العالم كلاسيكو قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد مساء اليوم على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، لقاء من المتوقع أن يكون حاسماً للقب الليغا.

يتصدر برشلونة الترتيب بـ79 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وبفوزه سيوسّع الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، وبالتالي سيقترب أكثر من اللقب، أما انتصار الريال فسيجعل من نهاية الموسم أكثر اشتعالاً وإثارة.

ويسعى الملكي إلى الحفاظ على اللقب، والثأر من برشلونة بعد خسارته في نهائي كأس الملك، وفي مباراة الذهاب (0-4)، بينما يرغب الفريق الكتالوني لاستعادة لقب الدوري تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

يقترب برشلونة في حال فوزه اليوم كثيراً من لقب الدوري الإسباني 2024 - 2025، أما انتصار الريال سيشعل المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.