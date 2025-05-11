طاقم بحريني يدير نهائي الشارقة وليون سيتي في «الآسيوية»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تكليف طاقم تحكيم بحريني بإدارة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 18 مايو الجاري، المقررة على ملعب استاد بيشان في سنغافورة، وتجمع الشارقة مع ليون سيتي سيلورز السنغافوري.

ويقود الطاقم التحكيمي حكم الساحة عمار إبراهيم. وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الحكم من الأسماء المميزة ضمن قائمة حكام الاتحاد، وسبق له أن شارك في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين، كما أدار مؤخراً ذهاب ربع النهائي بين الشارقة وشباب الأهلي في نفس البطولة.

يساعده في اللقاء مواطناه محمد جعفر وعبد الله صالح الرويمي، اللذان شاركا أيضاً في إدارة مواجهة ذهاب ربع النهائي، ويكتمل الطاقم البحريني بتعيين محمد خالد حكماً رابعاً، وفيصل علوي حكم مساعد احتياطي.

أما على صعيد تقنية الفيديو، فستكون تحت إشراف القطري خميس المري، الذي سبق أن شارك في إدارة مباريات كأس آسيا 2023، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بينما سيسانده مشاري الشمري كمساعد حكم فيديو.